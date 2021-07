Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Konstituierende Sitzung - Der 20 265 Mitglieder starke Gewerkschafts-Dachverband an der Bergstraße will sich für gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen Sven Wingerter bleibt an der DGB-Spitze

Sven Wingerter (2.v.l.), der für die Bergsträßer SPD als Bundestagskandidat antritt, bleibt Vorsitzender des DGB-Kreisverbands. Unser Bild zeigt ihn mit seinem Team. © DGB