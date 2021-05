Susann Hertz leitet das Schulamt

Bergstraße. Am Staatlichen Schulamt ist die Stelle der Amtsleitung wieder offiziell besetzt. Die bisherige stellvertretende Amtsleiterin Susann Hertz erhielt am Montag ihre Ernennungsurkunde und leitet fortan offiziell das Amt in der Heppenheimer Weiherhausstraße. „Ich freue mich riesig“, kommentiert Hertz die offizielle Amtsübertragung. Für den Schulamtsbezirk, der den Kreis Bergstraße und den Odenwaldkreis umfasst, ist sie keine Unbekannte. Bereits 2016 wurde die damalige Gymnasialdezernentin aus dem Staatlichen Schulamt in Darmstadt interimsweise für ein halbes Jahr mit der Wahrnehmung der kommissarischen Leitung des Staatlichen Schulamts in Heppenheim beauftragt. „Es war für mich eine sehr intensive und sehr positive Zeit“, erinnert sich Hertz . „Meinem Mann und mir gefiel diese Region so gut, dass wir uns hier niedergelassen haben.“ Nach regulärer Besetzung der Amtsleitungsstelle mit Rainer Kilian kehrte sie zunächst nach Darmstadt zurück, nahm aber im Jahr 2018 die nächste Möglichkeit wahr, als Gymnasialdezernentin und stellvertretende Schulamtsleiterin nach Heppenheim zurückzukehren. Anfang Juli 2020 wurde Amtsleiter Kilian verabschiedet. Seitdem leitet Susann Hertz das Amt. red

