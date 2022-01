Südhessische Unternehmen fordern bessere Rahmenbedingungen

Darmstadt. „Die Herausforderungen des Strukturwandels durch Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demografie und Fachkräftemangel sowie die sich aktuell erneut verschärfende Corona-Pandemie verlangen 2022 gute Rahmenbedingungen für Unternehmen und Beschäftigte in der Region“, sagte Dirk Widuch, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Südhessen.

Man benötige vorausschauendes politisches Handeln mit konkreten wachstumsorientierten Maßnahmen. Hierzu zählten für Darmstadt und Südhessen der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsträger, die schnellere Ausweisung von mehr Gewerbe- und Wohnflächen, eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie „eine unternehmerfreundliche Standortpolitik, die unternehmerisches Handeln und Klimaschutz nicht gegeneinander ausspielt, sondern Innovationen entfesselt“.

Kluge Verkehrspolitik

Südhessen als Verkehrsdrehscheibe und Pendlerregion sei auf gute Verkehrswege und Mobilitätsdienstleistungen angewiesen. Eine kluge Verkehrspolitik sei wichtiger Standortfaktor für Fachkräfte und wohnortnahe Arbeitsplätze.

„Unsere verkehrspolitische Forderung für 2022 lautet: Mehr Investitionen in den Ausbau und Erhalt aller Verkehrsträger sowie eine massive Ausweitung der ÖPNV-Angebote bis in den ländlichen Raum. Der innerstädtische motorisierte Individualverkehr darf nicht durch eine Verkehrsflächenreduktion oder eine unverhältnismäßige Ausweitung von Tempo-30-Zonen weiter behindert werden“, so Widuch. Gerade in Darmstadt habe sich dieser negative Trend in den vergangenen Jahren durchgesetzt. Die Entlastung von Lärm, Luftverschmutzung und Staus für Anwohner könne nicht durch Verbote oder Einschränkungen sondern nur mit einer Verbesserung des Verkehrsflusses und echten Alternativangeboten erreicht werden. So habe zum Beispiel die Stadtverordnetenversammlung in Bensheim das Thema differenzierter betrachtet und einen Beitritt zur Tempo-30-Initiative abgelehnt.

Mehr Gewerbe- und Wohnflächen

Der Wohnraummangel in Ballungsgebieten erschwere die Fachkräftesicherung in Darmstadt und Südhessen. Als wachsende Zukunftsregion müsse die Ausweisung von Gewerbeflächen stärker vorangetrieben werden, besonders für die Industrie, die Wachstums- und Beschäftigungsmotor sei.

Positives an der Bergstraße

„Im Kreis Bergstraße sehen wir positive Entwicklungen. Wachstum, vor allem im industriellen und gewerblichen Bereich, ist die Grundlage für den Erhalt von Wohlstand und Arbeitsplätzen. Eine ideologisch motivierte Wirtschaftspolitik mit einer eingreifenden Begrenzung von Wachstum oder Benachteiligung einzelner Industriezweige lehnen wir ab. Wohnraum muss arbeitsplatznah geschaffen werden, um dem Fachkräftemangel und zusätzlichem Pendelverkehr entgegenzuwirken. Städte und das Umland müssen zukünftig verstärkt gemeinsam Bedarfe ermitteln und neue Flächen entwickeln“, forderte Widuch.

Lange und bürokratische Planungsverfahren seien ein großer Standortnachteil. Daher sei eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren auf kommunaler Ebene dringend erforderlich. Die Umsetzung in die Praxis müsse einfach, zügig und rechtssicher sein, um die Investitionsbereitschaft vor Ort zu steigern und besonders Mittelständler von Bürokratie zu entlasten.

„Die von der Ampel-Koalition im Bund geplante Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren bewerten wir positiv. Das muss jetzt auch bis auf die kommunale Ebene umgesetzt werden.“ Besonders müsse auch die digitale Verwaltung ausgebaut werden, Infrastrukturprojekte schneller umgesetzt werden und Behörden so ausgestattet sein, dass Verwaltungsverfahren schneller werden.“ red

