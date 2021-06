Südhessens Unternehmer wettern gegen Frührente

Darmstadt/Bergstraße. Die Wirtschaft in Südhessen zieht wieder an, wie auch die deutlich verbesserten Arbeitsmarktzahlen für den Monat Juni zeigen, die gestern veröffentlicht wurden.

AdUnit urban-intext1

Auch die Zahl der offenen Stellen steigt wieder an. „Rund 100 000 in ganz Hessen“, so Dirk Widuch, Geschäftsführer der Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU).

Völlig „aus der Zeit gefallen und kontraproduktiv“ sei deshalb die abschlagsfreie Frührente mit 65 und früher, so Widuch. „Wir brauchen jetzt ein neues starkes Signal für eine längere Lebensarbeitszeit – gerade auch für die Generation der geburtenstarken Jahrgänge, die selbst viel weniger Kinder bekommen haben und so wesentlich zur heraufziehenden Finanzierungskatastrophe in der Rentenkasse beitrugen. Die Frührente muss abgeschafft werden, weil sie dem Arbeitsmarkt dringend benötigte Fachkräfte entzieht und generationenungerecht ist.“

Widuch zur steigenden Erwerbstätigkeit Älterer: „Viele ältere Menschen können und wollen länger arbeiten. Im Jahr 2009 waren nur 39 Prozent der 60- bis 64-Jährigen erwerbstätig, 2019 waren es schon 62 Prozent. Der Übergang zur Rente mit 67 funktioniert also grundsätzlich. Das ist auch neuen und flexiblen Formen der Arbeit sowie verbesserter Gesundheit zu verdanken.“

AdUnit urban-intext2

Die abschlagsfreie Frührente „torpediert diese erfreuliche Entwicklung“, indem sie dem Arbeitsmarkt deutschlandweit bis heute über 1,6 Millionen fähige Arbeitnehmer entzogen habe.

„Die Rentendiskussion muss ohne Denkverbote geführt werden, denn wir stehen vor schockartig steigenden Finanzierungsproblemen – wie etwa der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums zurecht festgestellt hat. Diese Entwicklung kam mit Ansage: Seit 1960 verringert sich das Verhältnis der Beitragszahler je Rentner stetig – von früher sechs auf heute nur noch etwa zwei Beitragszahler“, rechnet Widuch vor.

AdUnit urban-intext3

„Die schwarz-rote Koalition hat das Problem in den letzten beiden Legislaturperioden verschärft: durch die Rente mit 63, Aussetzung des Nachholfaktors und die sogenannte doppelte Haltelinie. Damit der finanzielle Spielraum nicht noch enger wird, muss der Nachholfaktor umgehend wieder eingeführt werden. Nur das wäre fair, weil sonst die Renten langfristig schneller stiegen als die Löhne und der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft um knapp einen Prozentpunkt erhöht würde“, erklärt der VhU-Geschäftsführer. Es leuchte schlicht nicht ein, warum Rentner langfristig zulasten der Erwerbstätigen besser gestellt werden sollten.

AdUnit urban-intext4

„Wirtschaft kann durchstarten“

„Dass die Arbeitslosenquote im Kreis Bergstraße trotz Corona auf einem stabilen, niedrigen Niveau bleibt, sind sehr gute Nachrichten“, betont unterdessen Landrat Christian Engelhardt. „Ich hoffe sehr, dass sich die Zahlen auch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin positiv entwickeln werden. Denn durch die weiteren Lockerungen können nun endlich wieder alle wirtschaftlichen Bereiche durchstarten.“

Dem stimmt auch seine Kollegin, die Erste Kreisbeigeordnete und für das Kommunale Jobcenter des Kreises Bergstraße „Neue Wege“ zuständige Dezernentin, Diana Stolz zu: „Wir sind derzeit vorsichtig optimistisch, dass sich in der nächsten Zeit auch der SGB-II-Bereich weiter positiv entwickeln wird. Denn auch Saisonkräfte und Minijobber können ihre Beschäftigungen zum Beispiel in der Gastronomie sowie der Kultur- oder Veranstaltungsbranche wieder aufnehmen“, so Stolz. red