Südhessen ist die sicherste Region im Bundesland

Darmstadt/Bergstraße. Die Trends der Vorjahre haben sich in Bezug auf die Sicherheitslage in Südhessen auch im vergangenen Jahr fortgesetzt, was zu einer erneuten Verbesserung der Sicherheitsbilanz des Polizeipräsidiums Südhessen führte.

In diesem Zusammenhang blickt Polizeipräsident Lammel kurz vor dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2022 auf knapp sechs Jahre positive Polizeiarbeit und erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung zurück. Seit 2017 haben sich die Fallzahlen um 15,5 Prozent auf 38.929 Fälle reduziert. Gleichzeitig ist es gelungen, die Aufklärungsquote deutlich zu steigern. Mittlerweile werden in Südhessen rund 2/3 aller verübten Straftaten geklärt. Parallel dazu ist auch die Kriminalitätsbelastung auf einem historischen Tiefstand. Das heißt: Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, ist so gering wie die vergangenen 20 Jahren nicht mehr.

„Im Jahr 2021 ist es uns gelungen, die bereits sehr guten Werte der Vorjahre noch einmal zu verbessern. Durchaus mit Stolz können wir auf die beste Sicherheitsbilanz seit Gründung des Polizeipräsidiums Südhessen in 2001 blicken. Diese Leistung ist das Ergebnis der positiven Polizeiarbeit der Gesamtorganisation. Für diesen ausdauernden und oft von besonderen Herausforderungen geprägten Einsatz möchte ich mich bei allen bedanken. Das Ergebnis der Polizeilichen Kriminalstatistik zeigt, dass die Polizei in Südhessen ihrer Verantwortung gerecht wurde und einen wichtigen Beitrag für eine gute Lebensqualität in Südhessen geleistet hat“, würdigte Polizeipräsident Bernhard Lammel.

Wie bereits in 2020 hat die Corona-Pandemie nicht nur das öffentliche Leben eingeschränkt, sondern auch die Polizeiarbeit und die Kriminalitätsentwicklung beeinflusst. Im Wesentlichen kam es trotz fehlender Großveranstaltungen, aber durch eine starke Zunahme des Demonstrationsgeschehens und der Amtshilfe bei der Überwachung der Einhaltung der pandemiebedingten Einschränkungen zu weiteren Aufgaben für die Polizei. Die neuen Deliktsformen - wie zum Beispiel Straftaten gegen das Infektionsschutzgesetz - hatten nur eine geringe Auswirkung auf die Entwicklung der Gesamtkriminalität. Zudem sei festzuhalten, dass die Corona-Pandemie nicht zwangsläufig zu einem Rückgang der Straftaten geführt hat, sondern vielmehr zu einer Deliktsverlagerung.

Die positive Entwicklung wird bei einem Blick auf die Polizeiliche Kriminalstatistik der letzten 20 Jahre deutlich. Im Vergleich zu den aktuellen registrierten Fallzahlen von 38.929 Taten war der negative Höhepunkt im Jahr 2004 mit 61.635 Taten zu verzeichnen. „Während vor 20 Jahren mit einer Aufklärungsquote von lediglich 45,8 Prozent nicht einmal die Hälfte aller Fälle aufgeklärt werden konnte, können heute mit einer Aufklärungsquote fast 66 Prozent rund zwei Drittel aller Straftaten geklärt werden. Allein in den vergangenen fünf Jahren konnten wir die Fallzahlen noch einmal um 15,5 Prozent reduzieren und dabei gleichzeitig die Aufklärungsquote um 4,2 Prozentpunkte verbessern. Das ist eine beachtliche Leistung und ein klares Signal an potenzielle Täter. Wer in Südhessen Straftaten begeht, muss damit rechnen, dass er erwischt wird,“ freut sich Bernhard Lammel über die Entwicklung.

Betrachtet man das Gesamtstraftatenaufkommen, so ist festzustellen, dass Delikte mit Bereicherungsabsicht rund die Hälfte aller Straftaten ausmachen. Die Motivation zur Begehung von Straftaten liegt demnach überwiegend in einer Geld- und Vermögensanreicherung. Hierbei bilden Diebstahlsdelikte mit 29 Prozent den Schwerpunkt. 2018 betrug ihr Anteil noch 57 Prozent und ist seitdem kontinuierlich rückläufig. Dementgegen haben die Rohheitsdelikte von 13,3 Prozent in 2018 auf 16,5 Prozent zugenommen. Dies ist ein klares Signal für zunehmende Verrohung und Respektlosigkeit.

Die Kriminalitätsbelastung in Südhessen ist mit einer Häufigkeitszahl von 3538 auf dem niedrigsten Stand seit Bestehen des Polizeipräsidiums. Die Häufigkeitszahl gibt die Straftaten pro 100.000 Einwohnern in einem Jahr an und drückt damit die durch Kriminalität verursachte Belastung aus. Das heißt, dass das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, so gering ist, wie noch nie in der Geschichte des Polizeipräsidiums. Wie bereits in den Vorjahren liegt die Häufigkeitszahl in Südhessen deutlich unter der Kriminalitätsbelastung im Land mit einer Häufigkeitszahl von 5340.

Erneut ist Südhessen die sicherste Region in Hessen - und dies bereits das vierte Jahr in Folge. Darmstadt ist wieder sicherste kreisfreie Stadt. Im Ranking der Landkreise belegen der Odenwaldkreis als sicherster Landkreis, der Landkreis Darmstadt-Dieburg (Platz zwei) und die Bergstraße (Platz vier) erneut drei vordere Plätze. (red)

