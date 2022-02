Sturmtief Ylenia knickt in Südhessen Bäume um

Im Sturmtief Ylenia scheint die Region bislang einigermaßen glimpflich davongekommen zu sein. Bis zum frühen Donnerstagmorgen war es laut Polizeiangaben nur zu vereinzelten Meldungen über Vorfälle in Zusammenhang mit dem Sturm gekommen. Seit 4.30 Uhr gingen dann bei den Leitstellen der Rettungsdienste und der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen vermehrt Anrufe über Sturmschäden ein.

Darmstadt/Bergstraße. Vor Mitternacht kam es zu Meldungen über umgestürzte Bäume auf der Landstraße zwischen Ober-Ramstadt- Rohrbach und Rodau sowie der Kreisstraße 159 bei Astheim. In Babenhausen war ein Bauzaun auf einer Länge von rund 150 Metern umgefallen.

In den frühen Morgenstunden mussten die Rettungskräfte sich dann immer wieder um umgestürzte Bäume auf den Straßen kümmern – unter anderem im Lindenfelser Steinweg, auf der Kreisstraße 36 in Neckarsteinach und in der Ortsdurchfahrt von Birkenau. Weitere Meldungen gingen beim Polizeipräsidium Darmstadt von der B 44 in Gernsheim, aus Rüsselsheim-Königstätten, Mörfelden-Walldorf und von der Landesstraße zwischen Bullau und Erlenbach ein.

Die Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei sind im Einsatz. Bisher wurde ein Verkehrsunfall in Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet: Ein Lkw fuhr um 4.50 Uhr in den auf der Kreisstraße 159 bei Königstätten liegenden Baum. pol/seg

