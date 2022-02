Sturmtief sorgt landesweit für über 580 Feuerwehreinsätze

Hessen. Das Sturmtief "Ylenia" hat in Hessen in der Nacht zum Donnerstag landesweit für mehr als 580 Feuerwehreinsätze gesorgt. Hauptsächlich wurden die Feuerwehren nach Angaben des Innenministeriums gerufen, um umgestürzte Bäume zu entfernen, die eine unmittelbare Gefahr für Verkehr, Häuser oder Menschen darstellten. Insgesamt mehr als 470 Einsätze habe es dafür gegeben. Die Einsatzkräfte leisteten laut Ministerium dazu in mehr als 100 Fällen Hilfe, weil etwa Dächer durch das Sturmtief abgedeckt und Keller vollgelaufen waren.

Innenminister Peter Beuth (CDU) dankte der Feuerwehr für ihren Einsatz und rief die Bevölkerung dazu auf, weiter achtsam zu sein, Waldgebiete sowie -ränder zu meiden und sich über die aktuelle Wetterlage zu informieren.