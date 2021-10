Herbststurm „Ignatz“ kam in der Nacht auf Donnerstag mit Ankündigung – und dennoch konnte man sich nicht sicher sein, wie schlimm es die jeweiligen Regionen erwischt. In Südhessen waren die Feuerwehren zwar über Stunden gefordert: Gleich mehrere Dutzend Alarmmeldungen von Einsätzen an der Bergstraße, im Ried und im vorderen Odenwald erreichten seit dem frühen Donnerstagmorgen die Redaktion.

...