Sturm knickt kleinere Bäume um

Bergstraße. Sturmtief „Antonia“ ließ es zwar auch an der Bergstraße und im Odenwald heftig wehen, massive Schäden blieben jedoch aus. Dennoch mussten die Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren in der Nacht auf Montag in einigen Fällen ausrücken, um sich um kleinere umgestürzte Bäume zu kümmern – so im Fürther Ortsteil Linnenbach, in Lautertal an der B 47 zwischen Gadernheim und Lautern, in Abtsteinach im Ortsteil Mackenheim, bei Einhausen an der Straße Richtung Jägersburg und auf der Kreisstraße 12 zwischen Mörlenbach-Rohrbach und Geisenbach. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1