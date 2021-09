Studienseminar feiert verspätet 40-Jahre-Jubiläum

Bergstraße. 41 Jahre gibt es die gymnasiale Lehrerausbildung in Bensheim und Heppenheim. Eigentlich wollten die aktiven und ehemaligen Mitglieder des Kollegiums des Studienseminars für Gymnasien schon letztes Jahr in Heppenheim ihr 40-jähriges Bestehen feiern, wegen Corona ging das leider nicht. Nun wurde die Feier nachgeholt.

Zuerst versammelte man sich an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, wo das Studienseminar für Gymnasien unter der Leitung von Rolf Ochsenknecht mit der tatkräftigen Unterstützung durch Klaus Knoche und Elmar Ullrich seinen Anfang genommen hat.

Nach der Begrüßung durch den Schulleiter Thomas Stricker und den Grußworten von Cornelia Baumbusch und Frau Edith Fasser gab es Gelegenheit, sich Fotos aus der Gründungszeit des Seminars anzuschauen. Viele interessante Hintergrundinformationen und Anekdoten steuerten Gerhard Vetter, langjähriges Mitglied des Kollegiums, und Elmar Ullrich, ehemaliger Leiter des Seminars, bei. Von der Geschwister-Scholl-Schule ging es zu zwei weiteren Stationen in Bensheim: Nach der Besichtigung der ehemaligen Räumlichkeiten des Seminars in der Alten Post begab sich die Feiergemeinde zu einem weiteren Standort des Seminars bei der Bensheimer Polizei, um den offiziellen Teil am heutigen Seminarstandort im Haus der Pädagogik in Heppenheim bei einem Glas Sekt zu beenden. Auch hier gab es die Möglichkeit, die Räumlichkeiten in Augenschein zu nehmen und sich intensiv auszutauschen. Die Jubiläumsfeier endete mit einem leckeren Abendessen und geselligen Beisammensein.

Vieles hat sich geändert in den 41 Jahren, auf die das Studiensemianr zurückblicken kann: Neben drei Umzügen und etlichen Namensänderungen des Seminars haben sich auch die Inhalte und die Dauer des Vorbereitungsdiensts gewandelt. Früher dauerte der Vorbereitungsdienst 24 Monate und umfasste die Ausbildung in den Fächern und einige wenige allgemeinpädagogischen Veranstaltungen. Zwischenzeitlich wurde die Gestaltung des Vorbereitungsdiensts mehrere Male reformiert und heute dauert der Vorbereitungsdienst 21 Monate und gliedert sich in viele Ausbildungsveranstaltungen und Module. Heute treten alljährlich rund 40 Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ihren Vorbereitungsdienst jeweils im Mai und im November in Heppenheim an.

Insgesamt 18 Ausbildungsschulen

35 Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte arbeiten gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Referendaren und den in den Schulen angesiedelten Mentoren daran, dass die 18 Ausbildungsschulen im Schulamtsbezirk Bergstraße-Odenwald und Darmstadt weiterhin mit qualifizierten Lehrern versorgt werden. Gerade in Pandemiezeiten sei sehr deutlich geworden, dass sehr gut ausgebildete Lehrkäfte unverzichtbar sind und eine wichtige Rolle im Leben von Schülern einnehmen, betont man beim Studienseminar. red