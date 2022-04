Studienfahrten von der Bergstraße nach Mainz und Heidelberg

Bergstraße. Unter Berücksichtigung der pandemischen Situation plant das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald in der wärmeren Jahreszeit wieder einige Studienfahrten.

Am 30. April wird Mainz angesteuert. Die Reise an den Rhein steht unter dem Thema „Der zweite Mann im Reich. Die Mainzer Erzbischöfe im Mittelalter und Früher Neuzeit“. Seit dem Hochmittalter galt der Mainzer Erzbischof – nach dem Kaiser – als zweiter Mann im Reich. Im Erzstift Mainz, das sich bis an die Bergstraße erstreckte, übten sie zudem die Landesherrschaft aus. Die Studienfahrt nach Mainz widmet sich dieser Thematik, indem sie ein Schlaglicht auf die Existenz der Mainzer Erzbischöfe in Mittelalter und Früher Neuzeit wirft. Neben einer Führung durch das mittelalterliche und frühneuzeitliche Mainz stehen auch Führungen durch den Dom und über die Zitadelle auf dem Programm. Die An- und Abfahrt bei dieser Studienreise erfolgt mit dem Reisebus.

Am 6. Mai findet eine Fahrt nach Heidelberg statt. Die Kunsthistorikerin Ursula Dann lädt dazu ein, die Stadt mit ihrer wechselvollen Geschichte im Rahmen eines kunsthistorischen Stadtrundgangs kennenzulernen. Dabei wird die historische Altstadt mit ihren Plätzen erkundet. Besichtigt werden ebenfalls die sakralen Orte der Stadt. Abschließend steht eine Stippvisite des Kurpfälzischen Museums auf dem Programm. Die An- und Abfahrt bei dieser Studienreise erfolgt mit der Bahn; auch eine eigenständige Anreise ist möglich.

Alle Informationen zu den Fahrten sind auf der Homepage des Bildungswerks (www.kbw-bergstrasse-odenwald.de) zu finden. Telefonisch ist das Bildungswerk in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/3353 zu erreichen. red