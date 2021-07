Bergstraße. Der Wormser Reichstag von 1521 gilt als zentrales Ereignis der Reformationsgeschichte. Der am 23. Oktober 1520 in Aachen gekrönte Kaiser Karl V. hielt seinen ersten Reichstag ab. In diesem Zusammenhang trat auch Martin Luther, der zwei Jahre zuvor seine 95 Thesen veröffentlichte, vor den Kaiser. Entgegen der Annahme des Reformators kam es jedoch zu keiner Diskussion über die Thesen, lediglich die Möglichkeit des Widerrufs wurde ihm seitens des Reichsoberhaupts eingeräumt. Die Ablehnung des Widerrufs – im Nachgang historisiert mit den Worten „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ – ging in die Geschichte ein.

Stationen Martin Luthers

2021 jähren sich die Ereignisse von Worms zum 500. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums lädt das Katholische Bildungswerk in diesem Sommer dazu ein, sich im Rahmen einer Studienfahrt nach Worms intensiver mit diesen Ereignissen zu befassen und die Stationen Martin Luthers in der ehemaligen Bischofsstadt am Rhein zu erfahren.

Neben einer Stadtführung durch das spätmittelalterliche Worms steht auch eine fachwissenschaftliche Führung durch die Landessausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest 1521-2021“ auf dem Programm. In der Ausstellung im Museum der Stadt Worm im Andreasstift wird nicht nur das Geschehen 1521 thematisiert, vielmehr wird der Blick geweitet auf weitere historische Persönlichkeiten, die für ihre Überzeugungen mutig eintraten: Georg Büchner, Nelson Mandela, Martin Luther King und viele andere.

Teilnehmerzahl begrenzt

Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Teilnehmerliste begrenzt. Daher wird die Studienfahrt zweimal angeboten: Die erste Fahrt findet am Mittwoch, 7. Juli, die zweite am Samstag, 28. August, statt. Beginn der Veranstaltung ist jeweils um 9 Uhr, gegen 15.45 Uhr erreichen die Teilnehmer wieder die Bergstraße.

Grundlage der Veranstaltung ist ein Hygienekonzept, das vom Katholischen Bildungswerk in Kooperation mit dem Bistum Mainz und unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz erarbeitet wurde. red