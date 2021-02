  Studie soll Corona-Risiko in Bussen und Bahnen abschätzen

Rhein-Main. Wie hoch das Risiko einer Covid-19-Infektion bei der regelmäßigen Nutzung von Bussen und Bahnen ist, soll eine Studie im Rhein-Main-Gebiet herausfinden. Dazu werden dort in den kommenden fünf Wochen mehr als 650 Pendler untersucht, die täglich mindestens 15 Minuten den öffentlichen Nahverkehr des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) benutzen. Die Ergebnisse der Studie sollen repräsentativ und damit auf Deutschland übertragbar sein, wie das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium am Freitag in Mainz mitteilte. Durchgeführt wird die Untersuchung von der Berliner Charité Research Organisation. Die Ergebnisse sollen den Angaben zufolge voraussichtlich im April vorliegen.

