Stromkasten beschädigt und geflüchtet

Dieburg. Am Samstag ereignete sich gegen 19 Uhr in Dieburg und dort im Bereich der Groß-Umstädter Straße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher aus dem Kreisel (Frankfurter Straße / Groß-Umstädter Straße) in die Groß-Umstädter Straße ein und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der dortige Stromkasten Höhe der Aral-Tankstelle in Dieburg beschädigt. Weiterhin wurde die Bordsteinkante des dortigen Gehweges beschädigt. Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, sowie dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1