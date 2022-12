Stromerzeugung aus Sonne 2022 in Hessen deutlich gestiegen

Hessen. Im ersten Halbjahr 2022 ist deutlich mehr als die Hälfte des in Hessen erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen worden. Der Anteil lag nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bei 58 Prozent, im gesamten Vorjahr hatte er knapp 50 Prozent betragen. "Seit zehn Jahren hat sich der Anteil der in Hessen erzeugten erneuerbaren Energie verdoppelt", erläuterte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) bei der Vorstellung des Energiemonitoringberichts 2022 am Mittwoch in Wiesbaden. "Und der Trend wird sich weiter fortsetzen."

Derzeit gebe es in Hessen einen kräftigen Zubau an Photovoltaikanlagen. "Das Jahr 2022 wird für die aus Sonne erzeugte Energie ein Rekordjahr", erklärte Al-Wazir. Im ersten Halbjahr sei bereits in der gleichen Größenordnung wie im Gesamtjahr 2021 neue Photovoltaikleistung hinzugekommen.

Nach einem windschwächeren Jahr 2021 habe die Erzeugung von Energie aus hessischen Windenergieanlagen im ersten Halbjahr 2022 ebenfalls kräftig angezogen, hieß es. Demnach lag die Stromeinspeisung aus Wind um 22 Prozent über dem Vorjahreswert.