Odenwald. Ein Kabelfehler hat am Sonntag (27.06.) einen Stromausfall in Ortsteilen von Wald-Michelbach und Grasellenbach verursacht. Die Stromversorgung war von etwa 22:50 Uhr bis zirka 0:00 Uhr unterbrochen. Die e-netz stellte nach eigenen Angaben die Versorgung durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder her.

