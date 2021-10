Versorgung. In einigen Teilen Offenbachs ist am frühen Dienstagabend der Strom ausgefallen. Von 20.27 bis 21.20 Uhr hätten Haushalte in der östlichen Innenstadt keinen Strom gehabt, teilte ein Sprecher der Energienetze Offenbach (ENO) mit. Betroffen waren vorsichtigen Schätzungen zufolge einige tausend Bewohner. Einen Zusammenhang mit dem Stromausfall am Dienstagabend in den Frankfurter Stadtteilen Nied, Höchst und Unterliederbach sieht die ENO nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1