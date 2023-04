Stromausfall in Offenbach - Tausende Anwohner betroffen

Offenbach. In Offenbach sind Tausende Anwohner am Samstag ohne Strom aufgewacht. Zwischen 6.14 Uhr und 6.50 Uhr seien zahlreiche Haushalte und Unternehmen im gesamten Stadtteil Bieber betroffen gewesen, teilte die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) mit. Aufgrund eines Kabelschadens seien rund 35 Stromstationen vom Netz gegangen. Während ein Großteil der Stromstationen nach kurzer Zeit wieder am Netz war, wurden die letzten Störungen am Samstagvormittag behoben, wie ein Sprecher der EVO mitteilte.

