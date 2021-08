Strom vom Solarmodul auf dem Balkon direkt in die Bergsträßer Steckdose

Bergstraße. Nach dem erfolgreichen ersten Projekt der Solar Initiative Rohrheim (SIR) von Walter Schüller aus Groß-Rohrheim startet jetzt die Neuauflage. Mit sogenannten Stecker-Solargeräten oder auch Balkon-Modulen kann jeder Solarstrom erzeugen, der über einige Quadratmeter Platz unter freiem Himmel verfügt. Die Energie wird dann in den heimischen Stromkreis eingespeist und spart durch die direkte Nutzung bares Geld.

Walter Schüller nimmt Bestellun gen per E-Mail an ... Walter Schüller nimmt Bestellun gen per E-Mail an walter.k.schuel ler@gmail.com oder telefonisch unter der Nummer 0176/ 43 14 19 52 entgegen. Nähere Informationen zu den Balkon- Modulen gibt es auch unter www.regev-rossdorf.de

Bereits an Ostern hatte die Initiative um Teilnehmer geworben, binnen kürzester Zeit kamen 74 Interessierte aus Groß-Rohrheim, Biblis und anderen Nachbarkommunen zusammen. Alle haben ein Set bestellt, das aus einem Solarpanel und einem Wechselrichter besteht.

Organisator Walter Schüller wirbt schon seit längerem ehrenamtlich und aus reiner Überzeugung für diese Geräte und deren Installation. Der Groß-Rohrheimer zeigte sich damals begeistert von der unerwartet starken Nachfrage. Und ihm war klar, dass er eine Fortsetzung der Aktion in die Wege leiten werde, denn es gibt bereits wieder jede Menge Interessenten.

„Erschwinglich und interessant sind diese Geräte auch für Mieter und für Bewohner von Eigentumswohnungen, die einfach mal selbst mit dem Erzeugen von Solarstrom anfangen wollen“, erläutert Schüller. Zu seinem Aufgabenbereich zählt neben der Bestellung auch die kostenlose Beratung. Steckermodul- Geräte lassen sich beispielsweise am Balkongeländer, auf der Terrasse oder an der Hauswand installieren. Sie sind etwa 1,7 Meter klein und kosten normalerweise einzeln zwischen 350 und 500 Euro. Durch die Sammelbestellung könne ein Preis von etwa 250 Euro brutto erzielt werden, macht Schüller deutlich. Auch Versandkosten würden dabei eingespart.

100 Euro Einsparpotenzial

Der zum „Stromerzeuger“ gewordene Besitzer kann mit dieser Photovoltaikanlage jährlich etwa 70 bis 100 Euro Kosten einsparen – dabei erzeugt jedes Modul etwa 300 bis 330 Kilowattstunden. „Da freut man sich noch mehr über jeden Sonnenstrahl. Denn bei günstigen Wetterverhältnissen speist das Gerät bis zu 300 Watt in die Steckdose ein“, erklärt der Groß-Rohrheimer.

Allerdings dürften nicht mehr als zwei dieser Geräte pro Haushalt beziehungsweise Stromzähler installiert werden. Bei größeren Anlagen gelte man dann schon als Kleinunternehmer und müsse seine „Einkünfte“ versteuern. Außerdem werde die technische Anlage im Haus einer Prüfung unterzogen.

Doch bei diesen Klein- oder Steckdosen-Anlagen geht es ihm nicht darum, mit Solarenergie Geld zu verdienen. Er will lediglich die eigene Stromrechnung reduzieren. Daher sollte sich Interessenten vor einer Installation in jedem Fall mit ihrem Stromanbieter in Verbindung setzen, lautet Schüllers Rat.

Wer Interesse an einem solchen Stecker-Modul-Set hat, kann sich auch direkt bei ihm melden. Nach der Terminabsprache berät er die Solarstromfreunde vor Ort, besonders dazu, wie man die Module sturmsicher anbringt, aber auch zu technischen, organisatorischen und rechtlichen Fragen. So müssten Mieter unbedingt ihren Vermieter informieren.

Anschluss an die Steckdose

Als Zubehör werden die Kabel vom Modul zum Wechselrichter und eine Halterung benötigt, die nicht im Grundset enthalten sind. Der Wechselrichter ist zugleich auch ein Laderegler und wird wiederum mit einem ganz normalen Stecker an eine Steckdose angeschlossen. Er wandelt die etwa 12 bis 16 Volt Gleichstrom des Solarmoduls in 230 Volt Wechselstrom um. „Für weitere Zwecke ist diese Anlage nicht geeignet. Wer beispielsweise denkt, er könnte bei Sonnenschein damit direkt ein Gerät betreiben, den muss ich enttäuschen. Das funktioniert nicht“, fügt Schüller an.

Dieses Mal will er seine Bestellung wesentlich früher aufgeben. Ab 40 Steckermodul-Geräten könnte er loslegen. Das komplette Paket kann dann bei der SIR in Groß-Rohrheim abgeholt werden. Schüller wünscht sich zahlreiche Mitstreiter, um die Idee zu verbreiten: „Ich gebe mein Know-how gerne weiter, auch an andere Initiativen und solche, die sich noch gründen werden“, lädt er zum Austausch ein. /sm