Strom in Hessen in der Stadt etwas teurer als auf dem Land

Hessen. Strom ist für Privathaushalte in Hessen in der Stadt geringfügig teurer als auf dem Land. Nach Berechnungen des Vergleichs- und Vermittlungsportals Check24 müssen ansonsten die Bewohner ländlicher Regionen im bundesdeutschen Durchschnitt zwei Prozent mehr für ihren Strom bezahlen. Das mache bei einem Jahresverbrauch von 4250 Kilowattstunden eine Differenz von etwa 21 Euro aus. In Hessen liegt die Differenz bei sieben Euro, allerdings zu Ungunsten der Städter.

„Der Strompreis ist auf dem Land häufig höher als in der Stadt, weil die Netznutzungsentgelte aufgrund der geringeren Einwohnerdichte auf weniger Personen verteilt werden“, sagt Experte Steffen Suttner. Untersuchungen des Vergleichsportals hatten schon in den vergangenen Jahren höhere Strompreise auf dem Land ergeben.