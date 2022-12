Streusalz für frostige Wintertage

Am Wochenende hat es in einigen Teilen Deutschlands geschneit. Für Kinder ist das toll, weil man dann zum Beispiel einen Schneemann bauen kann. Aber die Erwachsenen sind nicht so begeistert, wenn sie bei Schnee und Eis Auto fahren müssen. Denn wenn es auf der Straße glatt ist, lassen sich Autos nicht mehr gut lenken, und auch das Bremsen ist eingeschränkt.

Für die Mitarbeiter der Winterdienste bedeutet das viel Arbeit. Sie sorgen dafür, dass die Straßen nicht glatt und rutschig sind. Dazu benutzen sie oft Lastwagen, mit denen sie Streusalz auf den Straßen verteilen. Das Salz verwandelt das Eis dann zu Wasser. Aber wie funktioniert das? Streusalz besteht zum Großteil aus normalem Kochsalz. Dieser Stoff, den Chemiker Natriumchlorid nennen, verbindet sich mit den Wassermolekülen und lässt das Eis auftauen. Bis zu etwa minus zehn Grad lassen sich auf diese Weise glatte Straßen entschärfen, Bei tieferen Temperaturen müssen spezielle Salz verwendet werden.

Streusalz ist kein Allheilmittel, da es auch einige Nebenwirkungen für die Natur gibt. So schadet das Salz Bäumen und Pflanzen, greift Gebäude und Fahrzeuge an und kann zudem Böden und Gewässer belasten. Eine Alternative zu Streusalz stellt Salzwasser dar. Es wird schon am Nachmittag oder Abend versprüht, bevor die Kälte kommt. So kann sich erst gar kein Eis auf den Straßen bilden. Doch wenn es richtig kalt wird, dann funktioniert das Salzwasser nicht mehr. Bei mehr als minus sechs Grad braucht der Winterdienst weiter Streusalz. ad

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de