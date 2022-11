Bergstraße. Nachdem in der Nacht auf Sonntag ein Streit zwischen zwei Frauen aus Lampertheim eskaliert war und eine 36-Jährige mit schweren Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste (wir berichteten), wurde deren 46 Jahre alte Kontrahentin am Montagabend festgenommen. Denn im Rahmen der Ermittlungen hatten sich Hinweise auf eine Fluchtgefahr der 46-Jährigen ergeben; ein Haftbefehl wurde erlassen. pol

