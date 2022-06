Streit zwischen Verkehrsteilnehmern

Erbach/Odenwald. Am Montag gegen 13 Uhr kam es in Erbach/Odenwald in der Mossauer Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Verkehrsteilnehmern. Grund hierfür war ein waghalsiges Fahrmanöver eines Rennradfahrers, wobei ein Autofahrer in seinem Fahrzeug geschnitten wurde. Nach einem kurzen Wortgefecht setzten die beiden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fort, trafen jedoch wenige hunderte Meter weiter, auf dem Parkplatz am Wildpark Brudergrund, erneut aufeinander. Bei den anschließenden Streitigkeiten wurde schließlich der beteiligte Pkw leicht beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beteiligten Rennradfahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1