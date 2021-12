Streit unter jungen Erwachsenen eskaliert

Ladenburg. Bei einem Streit ist am Freitagnachmittag ein 22-Jähriger in Ladenburg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, eskalierte ein zunächst verbaler Streit unter mehreren jungen Erwachsenen gegen 14.40 Uhr in einem Bus. Bei einer handfesten Auseinandersetzung schlugen ein 17- und 18-Jähriger einem 22-Jährigen ins Gesicht. Dabei wurde der Geschädigte an der Nase verletzt. Die beiden Täter wurden vor Ort festgenommen, wobei der 17-Jährige an seine Erziehungsberechtigten überstellt wurde. Warum es letztendlich zu der Handgreiflichkeit kam, klärt die Polizei in Ladenburg.

