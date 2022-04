Streit im Frankfurter Flughafen: Mann niedergestochen und schwer verletzt

Frankfurt. Bei einem Streit innerhalb einer Gruppe am Frankfurter Flughafen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen worden, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit nach dem Vorfall im Terminal 1 wurde ein 51-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen. In seiner Jacke befand sich laut Mitteilung die mutmaßliche Tatwaffe. Warum es unter den Obdachlosen Streit gegeben hatte, war zunächst unklar.

