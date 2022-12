Streit auf der A 67 gerät außer Kontrolle

Bergstraße. Auf dem Parkplatz „Jägersburger Wald“ an der A 67 bei Einhausen, ist in der Nacht zum Donnerstag ein Streit unter Autofahrern eskaliert. Auslöser der Auseinandersetzung, an der unter anderem zwei 25 und 30 Jahre alte Frauen sowie ein 32-jähriger Mann beteiligt waren, waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei Unstimmigkeiten bezüglich des Fahrverhaltens des jeweils anderen auf der Autobahn kurz zuvor. Anschließend hielten beide auf dem Parkplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden der 32-Jährige und seine 25 Jahre alte Begleiterin von der 30-Jährigen – die angab, zuvor mit einem Baseballschläger bedroht worden zu sein – mit Reizgas besprüht. Ein Rettungswagen war im Einsatz, um die beiden Personen medizinisch zu versorgen. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an. pol

