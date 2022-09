In unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ war der Bensheimer Ritterplatz schon mehrmals mit Bildvergleichen vertreten – mal ging es um das Café im Stadtpark, ein anderes Mal zeigten wir parkende Autos auf dem heutigen Verkehrsnadelöhr, an dem die Bundesstraßen 3 und 47 zusammentreffen.

In dieser Ausgabe geht es nicht um eine bauliche Perspektive, die wir vergleichen wollen, sondern um den Straßenbau im Herzen der Stadt an sich.

Das historische Bild, das wir dem Archiv der Stadt Bensheim verdanken, zeigt Straßenarbeiten im Jahre 1900. Für den Augenblick der Auslösung durch den Fotografen J. Schmidt stand damals alles still. Unser Fotograf hätte sich im Oktober 2021 nicht erlaubt zu fragen, ob die Bauarbeiten für die Aufnahmen kurz eingestellt werden könnten, um dann die Personen um die Maschinen zu platzieren. An zwei Wochenenden wurde vor circa einem Jahr der Bereich zwischen Stadtpark und Schwanheimer Straße mit einem neuen Belag versehen. Im Jahre 1900 hatte man für die Straßenarbeiten Spezialisten aus Italien nach Bensheim geholt, erkennbar an ihren Westen. Hinter den Arbeitern kann man die Dampfwalze mit ihrem langen Schornstein erkennen. tn/Bild: Neu