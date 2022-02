Seit 20 Jahren unterstützt die Strahlemann-Stiftung Bildungsprojekte der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie – in diesem Jahr mit 37 000 Euro. „Wir danken der Strahlemann-Stiftung für die Förderung, die in Bildungsprojekte für Kinder und Erwachsene in Äthiopien, Indien und Nepal fließt“, so Daniel Heilmann, Vorstandsmitglied der Kübel-Stiftung.

In Äthiopien fördert die Stiftung in

...