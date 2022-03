Stolpersteinführung in Seeheim

Seeheim-Jugenheim. Zu einer Stolpersteinführung lädt die Gemeinde Seeheim-Jugenheim für den 26. März, Samstag, ab 16 Uhr ein. Die Führung ist ein Nachholtermin für die eigentlich zum Holocaust-Gedenktag Ende Januar geplante Veranstaltung, die aufgrund der Corona-Lage verschoben werden musste. Klaus Knoche, der sich für den Runden Tisch „Wider das Vergessen“ der Gemeinde Seeheim-Jugenheim mit den Lebensläufen der Juden in der Bergstraßenkommune beschäftigt hat, begibt sich erneut auf die Spuren jüdischen Lebens in Seeheim und erzählt zu den Namen und Daten auf den Stolpersteinen die Geschichten, die dahinterstecken.

Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Haus Hufnagel an der Bergstraße 18-20 in Seeheim. Von dort aus geht es dieses Mal in die Albert-Schweitzer-Straße, zur Carlo-Mierendorff-Anlage, dann zur Laurentiuskirche und zum Friedhof sowie schließlich über die Kirchstraße zum Historischen Rathaus in Seeheim.

Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie werden die Teilnehmer gebeten, die bei Veranstaltungen im Freien geltende 3G-Regel zu beachten.

40 Zeichen gegen das Vergessen

Zum Hintergrund in Sachen Stolpersteine: Zwischen 2013 und 2014 wurden in Seeheim-Jugenheim insgesamt 40 Stolpersteine als Zeichen der Erinnerung in das Pflaster gesetzt. Die Idee, mit den kleinen quadratischen Messingtafeln an das Schicksal jener Menschen zu erinnern, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben, deportiert oder ermordet wurden, geht auf den in Köln lebenden Künstler Gunter Demnig zurück. Rund 70 000 Stolpersteine wurden seit dem Start seines Projekts 1992 in europäischen Kommunen verlegt: das größte dezentrale Mahnmal weltweit. red