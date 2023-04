Störungen im Frankfurter und Offenbacher S-Bahnverkehr

Frankfurt. Zahlreiche Bahnausfälle bei der S-Bahn haben am Montagmorgen Reisende in Frankfurt und Offenbach ausgebremst. Grund dafür sei eine Signalstörung nach Bauarbeiten am Offenbacher S-Bahn-Tunnel, wie eine Bahnsprecherin sagte. Betroffen seien die Linien S8 und S9 in Richtung Offenbach, die Linie S9 in entgegengesetzte Richtung, die Linien S1, S2 und S7.

Laut der Sprecherin soll die Störung voraussichtlich im Laufe des Vormittags vorbei sein. Nach den Bauarbeiten am S-Bahn-Tunnel sollte eigentlich mit Ende der hessischen Osterferien an diesem Montag der Verkehr wieder nach Plan laufen.