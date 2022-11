Stinkende Flüssigkeit auf Pkw in Birkenau

Bergstraße. Über mindestens vier Fahrzeuge haben Unbekannte in Birkenau eine stinkende Flüssigkeit ausgeschüttet. Um welche Flüssigkeiten es sich dabei handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist der Schaden von außen nicht sichtbar, jedoch können alle Fahrzeuge aufgrund des intensiven Geruchs nicht mehr, beziehungsweise nur stark eingeschränkt genutzt werden.

Die Fahrzeuge waren in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz vor einem Blumengeschäft in der Hauptstraße geparkt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise von Zeugen zu den Tätern werden an die ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 06207 / 94050 erbeten. pol