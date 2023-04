Stimmungsvolle Osternacht in der Lampertheimer Domkirche

Lampertheim. In der Nacht zu Ostersonntag, am Samstag, 8. April, feiert die Lukasgemeinde ab 22 Uhr einen besonders stimmungsvollen musikalischen Gottesdienst. Die zu Anfang noch dunkle Domkirche wird im Verlauf des Gottesdienstes durch Kerzen erhellt und so in mildes, warmes Licht getaucht. Mit Lesungen und viel Musik von Posaune und Orgel wird an die Auferstehung Jesu gedacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Sabine Sauerwein als liturgische Feier gehalten, das heißt, es gibt keine Predigt. Die ungewöhnliche und interessante Instrumentenkombination Posaune und Orgel, gespielt von Jan Henneberger und Heike Ittmann, lässt ungeahnte Klänge erwarten.