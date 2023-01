Steuermittel für eine „Vielmillionenaufgabe“

Bergstraße. Egal ob zum kleinen Einkaufsbummel in die Stadt, für den Besuch bei Familie und Freunden, den Weg zur Arbeit oder, um wichtige Termine wahrzunehmen: „Mobilität ist der Schlüssel, um von A nach B zu gelangen, auch ohne eigenes Auto.“ So steht es in einer Pressemitteilung aus dem Bergsträßer Landratsamt. Aus diesem Grund freue sich der Kreis Bergstraße über die Fördermittel des Landes Hessen: Im Rahmen der Infrastrukturkostenhilfe fließen 614 000 Euro zuzüglich Restmittel aus dem Jahr 2021 in Höhe von 14 600 Euro.

Die Infrastrukturkostenhilfe ist vom Kreis Bergstraße, der für die Beauftragung der Verkehrsunternehmen zuständig ist, für Verbesserungen im lokalen Verkehr einzusetzen. Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung mit Blick auf den ÖPNV gehören die Bestellung von Mehrleistungen im lokalen ÖPNV (Busverkehre), die Planungen, Marketingmaßnahmen und Kundenbetreuung auf lokaler Ebene, der Ausgleich von Vorhaltekosten der lokalen Verkehrsunternehmen sowie investive Kleinmaßnahmen zum Erhalt und Ausbau lokaler Infrastruktur.

Neben dem ÖPNV-Angebot, für das der Kreis Bergstraße gemeinsam mit den Anbietern sorgt, gibt es zudem noch die kommunalen Angebote, etwa den Stadtbus der Stadt Heppenheim.

Der Kreis Bergstraße unterstützt auch 14 Kommunen, die in Ergänzung bestehender Linienangebote in den sogenannten Schwachverkehrszeiten kommunale Ruftaxiangebote vorhalten mit einem Zuschussanteil. In diese kommunalen Angebote sollen die zusätzlichen Mittel fließen, teilt das Landratsamt mit.

Aufgenommen wurden alle vorliegenden Anträge der Kommunen sowie die in Eigenregie des Kreises zu finanzierenden Mehrverkehre und Maßnahmen.

In der Stadt Bensheim hat so zum Beispiel seit dem 13. Juni die Linie 672 ihren Betrieb neu aufgenommen. „Damit kann die Anbindung des neuen Ärztehauses und der Einkaufsmärkte auf dem Berliner Ring im Stadtteil Auerbach sichergestellt werden“, erklärt die Kreisverwaltung.

Wie die VRN GmbH als Aufgabenträgerorganisation des Kreises Bergstraße berichtet, plant das Land Hessen aufgrund der aktuellen Lage zunächst die Fortschreibung der Finanzierungsvereinbarung für weitere zwei Jahre. Die Verträge hierzu wurden kürzlich unterzeichnet.

Landrat Christian Engelhardt betont in diesem Zusammenhang: „Die Weiterentwicklung von Verkehrskonzepten, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und immer weiter steigender Kosten, sind zentral für die Lebensqualität der Bergsträßer – vor allem jener, die über kein eigenes Auto verfügen. Der ÖPNV ist eine Vielmillionenaufgabe, die wir gemeinsam mit den beauftragten Verkehrsunternehmen gewissenhaft wahrnehmen.“

Der ÖPNV sei ein wichtiges Mittel zur Teilhabe: „Sowohl ältere Menschen wie auch Schüler, Azubis oder Geflüchtete sind auf diese Strukturen angewiesen. Dieser wichtigen Verantwortung sind sich sowohl die Kreisverwaltung wie auch die Städte und Kommunen bewusst.“

So lobte Landrat Christian Engelhardt beispielsweise den Stadtbus in Heppenheim als eine gute Ergänzung zu den regionalen Linienangeboten. red