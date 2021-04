Stephan Arras wird Propst für Starkenburg

Bergstraße. Stephan Arras wird neuer Propst für die evangelische Kirchenregion Starkenburg. Die Synode der hessen-nassauischen Kirche wählte den 59-Jährigen bei ihrer Online-Tagung jetzt mit 77 Stimmen. 41 Synodale stimmten für Arras’ Mitbewerberin Kristina Augst, fünf enthielten sich. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Arras folgt auf Karin Held, die zum Dezember 2021 in den Ruhestand geht. Die Propstei Starkenburg mit Sitz in Darmstadt umfasst den Odenwald, die Bergstraße und das Ried. Zu ihr gehören über 300 000 Evangelische in mehr als 150 Kirchengemeinden mit rund 200 Pfarrerinnen und Pfarrern.

AdUnit urban-intext1

Die Synode mit derzeit 140 Sitzen ist das maßgebende Organ der hessen-nassauischen Kirche. Sie erlässt Gesetze, besetzt die Leitungsämter und beschließt den Haushalt. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau mit ihren rund 1,5 Millionen Gläubigen erstreckt sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz. Ihre Frühjahrssynode war von Donnerstag bis Samstag geplant.

© EKHN-Öffentlichkeitsarbeit/Priv

Stephan Arras nannte in seiner Wahlrede die Vereinbarkeit von Pfarrberuf und Familie als zentrales Mittel gegen den Mangel an Pfarrpersonen: „Wenn sich die Kirche darauf einstellt, wird sie engagierte Menschen gewinnen, die mit ihrem Glauben einstehen.“ Sparpotenzial sehe er besonders im Bereich der Gebäude. Als Ersatz für aufgegebene Gemeindehäuser könne man etwa mancherorts das gemeindliche Leben in die Kirchen hineinverlagern. Dazu müssten die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden, „damit die Kirche nicht nur ein Symbol ist, das die Woche über leer steht“.

Strukturfragen seien aber nicht „die wirklich dunklen Wolken“, sagte Arras. Gefährlich für die Kirche sei die wachsende Religionslosigkeit der Menschen, dieser wolle er entgegenwirken. In der Region Starkenburg sehe er das Kloster Höchst als wichtigen Baustein dafür. In das Propstamt bringe er Erfahrungen aus einer Minderheitenkirche mit anderen Finanzierungsmodellen mit, sagte der Theologe.

AdUnit urban-intext2

Arras ist seit 2015 Pfarrer in der irischen Hauptstadt Dublin. Er wurde 1961 in Frankfurt am Main geboren und studierte evangelische Theologie in Mainz, Heidelberg, Jerusalem und München. Anschließend absolvierte er sein Vikariat in Darmstadt. 1991 trat er seine erste Pfarrstelle in Beerfelden im Odenwald an, die er bis 2005 innehatte. Zeitgleich war Arras unter anderem Dekanatsjugendpfarrer. Im Jahr 2000 wurde er auch Dekan des Dekanats Odenwald.

Thema in der jüngsten Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) war auch die Kommunikation der Kirche mit Jugendlichen und Familien – beides soll intensiviert werden. Der Alltag junger Menschen pendele zwischen digitaler und analoger Begegnung, bei der mobile Kommunikation unabhängig vom Ort und von festen Zeiten selbstverständlich sei, teilte die EKHN am Samstag anlässlich ihrer Online-Frühjahrssynode mit. Konkrete Handlungsempfehlungen sollen demnach im Spätsommer formuliert und der Synode im November 2021 vorgelegt werden.

AdUnit urban-intext3

Weiterhin wurde den Delegierten ein Entwurf für die künftige Medienarbeit der EKHN vorgestellt. Er sieht eine engere Kooperation mit dem Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (gep) vor. Das Medienhaus der EKHN könne enger mit der in Frankfurt ansässigen Einrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zusammenarbeiten.

AdUnit urban-intext4

Zudem wurde empfohlen, stärker in Sozialen Medien aktiv zu werden sowie die Mitgliederkommunikation in Zusammenarbeit mit weiteren evangelischen Landeskirchen zu stärken. epd/dpa /Bild: Privat