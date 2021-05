Hessenwetter. Die neue Woche startet in Hessen laut Prognosen mit steigenden Temperaturen. Am Dienstag liegen die Temperaturen noch zwischen 22 und 26 Grad. Bei Sonne und blauem Himmel können am Mittwoch dann bis zu 28 Grad erreicht werden, heißt es in einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die stabile Hochdrucklage endet allerdings in der Nacht auf Donnerstag. Dann ziehe von Frankreich ein Niederschlagsgebiet auf, sagte eine Meteorologin des DWD. Das bringe Schauer und Gewitter.

AdUnit urban-intext1