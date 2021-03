  Steckerleiste löst Brand aus

Darmstadt. Am frühen Mittwochmorgen (03.03.) hat eine Steckerleiste gegen 4 Uhr einen größeren Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsatz ausgelöst. In einem Wohnhaus in der Brandisstraße in Darmstadt entflammte sich eine Steckerleiste in einem Büroraum eines Mehrfamilienhauses. Der Brand wurde wahrscheinlich durch eine elektronische Überlastung ausgelöst. Alle 12 Bewohner des Hauses verließen das Anwesen. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurück. Den Bewohnern der betroffenen Wohnung, in der sich der entflammte Büroraum befindet, wurde geraten, die Wohnung in dieser Nacht nicht mehr zu betreten. Es entstand ein Gebäudeschaden im vierstelligen Bereich.

