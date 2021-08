Stechende kleine Biester

Im Sommer draußen sein, die Ferien und die Sonne genießen, schwimmen, lesen, und so vieles mehr. Der Sommer ist einfach eine tolle Zeit.

Fred Fuchs © MM

Aber wir alle kennen es: Man liegt in seinem Bett und hört auf einmal ein hohes Summen nah am Ohr, das sofort wieder verschwindet. Eine Stechmücke ist im Zimmer – und am nächsten Morgen hat man zahlreiche juckende Stiche.

Die Mücken stechen Menschen, um deren Blut zu trinken. Allerdings machen das nur die weiblichen Stechmücken. Die männlichen Mücken ernähren sich ausschließlich von süßem Saft, den sie aus Pflanzen saugen.

Die weiblichen trinken diesen auch, benötigen aber zusätzlich noch Blut von Menschen oder Tieren. Das liegt daran, dass die Weibchen Eier legen und dafür das Blut als Nahrung brauchen.

Das Weibchen legt die Eier auf einer Wasseroberfläche ab. Aus diesen schwimmenden Eiern schlüpfen dann die kleinen Tiere. Sie haben mit den ausgewachsenen Mücken allerdings noch nicht viel gemeinsam. Die Mückenlarven – so nennt man die frischgeschlüpften Tiere – leben unter Wasser. Ihren Schwanz haben sie dabei aus dem Wasser gestreckt und atmen dadurch.

Aus den Larven schlüpfen dann die Mückenpuppen und aus diesen schlüpfen dann schließlich die ausgewachsenen Mücken. Die Zeit vom Ei bis zum ausgewachsenen Tier beträgt etwa eine bis drei Wochen.

Wenn ihr viele Mücken in eurem Zimmer habt, hilft es am besten, wenn ihr mit euren Eltern Fliegengitter an den Fenstern anbringt. Bevor ihr ins Bett geht, solltet ihr euch abduschen, da der Schweißgeruch die Mücken anlockt.

In Europa gibt es ungefähr hundert verschiedene Arten von Stechmücken. Auf der ganzen Welt gibt es sogar mehr als 3500 verschiedene Arten. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.