Bergstraße. Der tschechische Teil des Isergebirges sowie Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, sind die Ziele einer Jugendfreizeit, an der Teenager ab dem 14. Lebensjahr in den Sommerferien teilnehmen können. Das Evangelische Dekanat Bergstraße veranstaltet den Aufenthalt in der Zeit vom 22. bis zum 31. Juli; im Reisepreis sind die Hin- und Rückfahrt, die Unterbringung, die Verpflegung sowie das Freizeitprogramm enthalten. Wer Schwierigkeiten hat, den Reisepreis aufzubringen, der darf sich melden. Anmeldeschluss ist der 1. Mai.

Geleitet wird die Jugendfreizeit mit dem Titel „Stauseen, Berge – und Prag bei Nacht“ von Dekanatsjugendreferentin Ulrike Schwahn und ihren Mitarbeitern Christian Wolf und Felix Meyer. Im Isergebirge in Bedrichov verbringt man neun gemeinsame Tage in einem Haus mit unterschiedlichen Ferienwohnungen. Am letzten Tag reist die Gruppe nach Prag, wo man die letzte Nacht in einem Hostel verbringen wird.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Evangelischen Jugend im Dekanat Bergstraße (www. ev-jugend-bergstrasse.com), dort erfolgt auch per Web-Formular die Anmeldung. Fragen können Interessierte richten an Dekanatsjugendreferentin Ulrike Schwahn, Telefon: 06252 / 6733-47, E-Mail: ulrike.schwahn@ekhn.de. red