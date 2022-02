Start von neuen Englischkursen in Kreisvolkshochschule

Bergstraße. In der kommenden Woche beginnen bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) zwei neue Englischkurse.

Einer der beiden ist für Menschen gedacht, die keinerlei Englischkenntnisse haben – er läuft ab dem 14. Februar montags von 19 bis 20.30 Uhr in Bensheim in der Geschwister-Scholl-Schule.

Der zweite heißt „Neustart Englisch – vergessen, zurückgeholt“ und hilft dabei, in die Jahre gekommenes Englisch wieder aufzupolieren – Unterricht ist in Heppenheim im Starkenburg-Gymnasium mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr, erstmals am 16. Februar.

Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de

