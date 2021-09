Starkregen und lokale Unwetter im Wochenverlauf

Hessen. In dieser Woche soll es in Hessen erneut viel regnen. Ab Dienstagnachmittag sei mit lokalen Unwettern und Starkregen zu rechnen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Die Woche beginne zunächst freundlich. Am Dienstag könne es bis zu 27 Grad geben. Die Schauer und Gewitter ziehen dann ab dem Nachmittag auf und sorgen in der Nacht und am Mittwoch für viel Regen. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD bei maximal 25 Grad. In der Nacht auf Donnerstag ziehen die Schauer demnach ab. Das Wetter soll dann erneut sonnig und niederschlagsfrei werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1