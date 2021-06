Starkregen in Hessen sorgt für Überflutungen und vollgelaufene Keller

Frankfurt/Offenbach. Starkregen und Gewitter haben in Teilen von Hessen - vor allem im Rhein-Main-Gebiet - für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Etwa in Frankfurt habe es überspülte Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäumen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Insgesamt habe die Feuerwehr am Donnerstagabend etwa 70 Einsätze verzeichnet. Auch im Kreis Offenbach hätten die Einsatzkräfte viele Notrufe erhalten, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem sei ein Blitz in ein Auto eingeschlagen.

Am Freitag müssen sich die Hessen nach zunächst nur einzelnen Schauern ab dem Mittag erneut auf Starkregen, Gewitter, Sturmböen und Hagel einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete teils auch Unwetter. Ähnlich sehe es demnach auch am Samstag aus - voraussichtlich aber weniger verbreitet.