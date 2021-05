Starker Jahresstart von Sirona

Bergstraße. Der Dentaltechnikkonzern Dentsply Sirona mit seinem großen Standort in Bensheim ist mit kräftigem Wachstum in das Geschäftsjahr 2021 gestartet. Der Umsatz legte in den ersten drei Monaten um 17,5 Prozent auf 1,03 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich stand ein operativer Gewinn von 154 Millionen Dollar. Im gleichen Quartal des Vorjahres stand das Unternehmen noch in den roten Zahlen, weil hohe coronabedingte Abschreibungen zu Buche schlugen. Bereinigt um diese Abschreibungen liegt der diesjährige operative Gewinn im Auftaktquartal um zwei Drittel über dem Vergleichswert des vergangenen Jahres.

AdUnit urban-intext1

Vorsichtiger Optimismus

„Dentsply Sirona ist gut ins laufende Jahr gestartet. Mit den starken Ergebnissen des ersten Quartals sind wir zufrieden und bleiben vorsichtig optimistisch, was die weitere Erholung der globalen Dentalmärkte angeht“, sagte eine Unternehmenssprecherin. „Deutschland und der Standort Bensheim waren erneut an diesem erfreulichen Geschäftsverlauf beteiligt“, so die Sprecherin weiter.

Mit Dentsply Sirona geht es am Standort Bensheim stark aufwärts. © Dietmar Funck

Dank der Erholung der Märkte seien die Produktionskapazitäten derzeit voll ausgelastet. Die zwischenzeitliche Kurzarbeit in Bensheim habe bereits im vergangenen Jahr beendet werden können und es gebe auch schon wieder offene Stellen in der Fertigung zu besetzen. Es solle auch weiter Forschung und Entwicklung investiert werden, da dies der Garant für künftiges Wachstum sei.

Ausblick nach oben angepasst

„Basierend auf den Ergebnissen des ersten Quartals und der anhaltenden allmählichen Erholung des globalen Dentalmarktes haben wir auch den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 nach oben angepasst“, sagte die Sprecherin. Der Jahresumsatz soll konzernweit um rund ein Viertel steigen und bei bis zu 4,3 Milliarden Dollar liegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie könnte im besten Fall 2,90 Dollar statt wie bislang prognostiziert 2,80 Dollar erreichen.

AdUnit urban-intext2

Konzernchef Don Casey ist nach den Angaben in einer Pressemitteilung zufrieden „mit der starken Leistung im ersten Quartal“. Der globale Dentalmarkt habe sich als widerstandsfähig erwiesen. „Daher sind wir vorsichtig optimistisch, was eine weitere Erholung angeht.“

Der angehobene Ausblick für das Jahr 2021 spiegele das Vertrauen in die Mitarbeiter wider, die Wachstumsinitiativen umzusetzen und von der Erholung der Märkte zu profitieren.

AdUnit urban-intext3

An der Börse reagierte der Aktienkurs auf die Quartalszahlen zum Handelsbeginn mit leichten Abschlägen. Dennoch: Vor einem Jahr notierte das Papier noch bei rund 40 Dollar. Seither ging es bergauf. Gestern waren es um die 66 Dollar.

AdUnit urban-intext4