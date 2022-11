Heppenheim. Aufgrund eines Wasserschadens bleibt das Starkenburg Gymnasium in Heppenheim am Montag, 7. November, sowie am Dienstag, 8. November, geschlossen. Der Unterricht entfällt für alle Jahrgangsstufen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt – der Kreis ist bekanntermaßen der Schulträger und für die Immobilien zuständig. Die Schule werde den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern „zeitnah“ weitere „relevante“ Informationen zukommen lassen, heißt es abschließend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1