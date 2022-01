Standesämter in Hessen haben im vergangenen Jahr mehr Geburten beurkundet und berichten teils von Rekordzahlen. Die Stadt Kassel etwa sprach von einem "Babyboom" in der Region. Die Standesbeamten hätten 2021 insgesamt 4677 Geburtsurkunden ausgestellt, so viele wie seit 1971 nicht mehr. 2020 wurden demnach 4550 Kinder in Kassel geboren. Hessens größte Stadt Frankfurt registrierte mit 13 373

