Stadtplan im Internet zeigt alle Baustellen auf einen Blick

Darmstadt. Wenn in Darmstadt gebaut wird, stehen die verschiedenen Vorhaben- und Bauträger bereits im Vorfeld von Bauarbeiten im Austausch, um die Arbeiten zu koordinieren und die Beeinträchtigungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten. Um auch Anwohner und anderen Interessierten einen besseren Überblick und weitere Informationen über die aktuell anstehenden Bauarbeiten im Stadtgebiet zu verschaffen, bieten die Wissenschaftsstadt Darmstadt, die e-netz Südhessen AG und die HEAG mobilo auf ihren Internetseiten einen interaktiven Stadtplan mit einer Übersicht, darüber, wo gebaut wird, um was für Bauarbeiten es sich handelt und wie lang diese andauern. Nicht nur die Vorhaben der Stadt, der HEAG mobilo und der e-Netz, sondern auch die anderer Bauträger sind dort zentral verzeichnet. Der Stadtplan ist zu finden unter https://www.darmstadt.de/baustellen, https://www.e-netz-suedhessen.de/kontakt-service/baustellen sowie https://www.heagmobilo.de/de/weitere-baumassnahmen. Ergänzt wird der Plan durch eine Tabelle, in der alle Maßnahmen übersichtlich aufgelistet sind. Die Webseiten sind Bestandteil eines Informationssystems der e-netz über Baustellen und Versorgungsstörungen in Südhessen.

