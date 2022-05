Stadtfeste in Mannheim und Bürstadt

Region. Das große Stadtfest wird am Wochenende auf den Planken (Innenstadt) in Mannheim gefeiert: am Freitag (27.) von 14 bis 1 Uhr, am Samstag (28.) von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag (29.) von 11 bis 22 Uhr. Programm gibt es auf vier Bühnen; parallel dazu laufen an allen Tagen ein Kunsthandwerkermarkt und das Kinderfest.

Programm von zwei Bühnen gibt es am Wochenende beim Stadtfest in der Ortsmitte von Bürstadt. Hier wird mit Live-Musik gefeiert am Freitag (27.) ab 20 Uhr, am Samstag (28.) ab 19 Uhr und am Sonntag (29.) ab 13 Uhr. hol/BILD: Thomas Tröster

