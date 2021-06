Stadt vernichtet beschlagnahmte Geldspielautomaten

Rüsselsheim. Die Stadt Rüsselsheim hat erneut illegal betriebene Geldspielautomaten vernichten lassen. Zoll und Polizei hatten die Spielgeräte bei Gaststättenkontrollen in den vergangenen Monaten beschlagnahmt, wie eine Sprecherin der Stadt am Dienstag sagte. Die Software der Automaten war früheren Angaben zufolge teilweise so manipuliert worden, dass sie weniger Gewinn ausschütteten.

Insgesamt sollen noch 40 weitere Geräte zerstört werden. Dazu muss laut Stadt allerdings noch gewartet werden, bis die entsprechenden Strafverfahren abgeschlossen sind. Wie viele Automate bislang vernichtet wurden, teilte die Stadt zunächst nicht mit.