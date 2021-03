  Stadt-Report

Einbruch in Firmengebäude

Heppenheim. Das Büro eines Firmengebäudes in der Straße „An der Autobahn“ suchten sich Unbekannte am Samstagabend (20.03.) gegen 22 Uhr für einen Einbruch aus. Zunächst warfen die Kriminellen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. In dem Büro durchsuchten sie anschließend mehrere Schränke und flüchteten nach der Tat unerkannt. Die ungebetenen Besucher verursachten einen Schaden von rund 800 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen. ots

Diebe auf der Baustelle

Heppenheim. Der Rohbau auf einem Baustellengelände in der Borsigstraße geriet zwischen Freitagabend (19.03) und Sonntagabend (21.03.) in das Visier von Langfingern. Die Täter gelangten durch einen zuvor geöffneten Bauzaun auf das Gelände und brachen anschließend in dem Rohbau zwei Baustellentüren auf. Sie ließen dort diverse Werkzeuge und zudem Bauleuchten mitgehen. Die ungebetenen Besucher suchten nach der Tat unerkannt das Weite. ots