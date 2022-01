Stabile Lage auf dem Arbeitsmarkt

Im Dezember waren im Kreis Bergstraße 4762 Menschen arbeitslos gemeldet. Im November waren es noch 4700 Personen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 62 Personen (+1,3 Prozent) gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember 2020 sank die Arbeitslosenzahl um 1442 Personen (-23,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen im Kreisgebiet lag im aktuellen Dezember bei 3,2 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,2 Prozent.

„Auch im Wintermonat Dezember hatten wir in Südhessen eine stabile Situation auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Trotz einer erneuten besorgniserregenden Corona-Situation in Deutschland und saisonalen Aspekten ist die Nachfrage nach neuem Personal auf hohem Niveau“, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Arbeitsmarktzahlen.

Im Dezember waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt 18 607 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 5 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,1 Prozent; im Vorjahr waren es 4,9 Prozent.

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist unverändert am besten im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen. Die Quote im Kreis Darmstadt-Dieburg lag im Dezember bei 4,1 Prozent, im Odenwaldkreis bei 4,3 Prozent. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote in der Großstadt: In Darmstadt lag sie im Dezember bei 5,3 Prozent. red

