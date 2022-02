Staatsschutz ermittelt wegen Aufklebern in Offenbach

Offenbach. Das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt wegen einer Reihe von Aufklebern, die am Donnerstag in Offenbach entdeckt worden sind. Eine Streife des Polizeireviers Offenbach habe insgesamt 20 verdächtige Etiketten an Laternen und Briefkästen im Stadtgebiet festgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Darauf zu sehen ist den Angaben zufolge eine Person, die dem rechten Spektrum zugerechnet wird. "Zudem ist eine Parole aufgedruckt, welche nach einer ersten Bewertung den Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen erfüllen dürfte", heißt es in der Mitteilung. Die Polizei sucht nun Zeugen.